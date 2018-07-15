«أم القيوين الخيرية» تقدم 3.6 ملايين درهم زكاة خلال رمضان

المصدر: Ⅶأم القيوين - عصام الدين عوض

صرفت جمعية أم القيوين الخيرية خلال شهر رمضان المبارك 3 ملايين و642 ألفاً و634 درهماً زكاة للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك بواقع مليونين و782 ألفاً و550 درهماً زكاة للمواطنين و860 ألفاً و84 درهماً للمقيمين، إضافة إلى فك أسر 7 سجناء بمبالغ 275 ألفاً و393 درهماً، وذلك ضمن سلسلة من المساعدات للأسر المتعففة، التي تقوم بها جمعية أم القيوين الخيرية لإسعاد وتفريج الكرب عن الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في أم القيوين، وذلك بحسب الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: «إن الجمعية تعمل على تسخير كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، حيث قدمت الكثير من المساعدات العينية خصوصاً للموقوفين من أصحاب الأسر، التي تهدف خلالها الجمعية لتوفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة والمحتاجة، مبيناً أن الجمعية وضعت خططاً لدعم عام زايد من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم، كما أن الإمارات تعد من الدول الأولى في العمل الخيري ومبادراتها المستمرة خير شاهد على ذلك، فخصصت الكثير من المؤسسات الخيرية الخاصة لدعم المحتاجين، إضافة إلى حرصها على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى مد يد العون، كما أن أعمالها الخيرية والإنسانية ظلت نبراساً تهدي به كل شعوب العالم، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين للجمعية ومشاريعها.