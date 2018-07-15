«مسرح الصين» إطلالة ثقافية تتحدث العربية

المصدر: Ⅶدبي - رشا عبد المنعم

نظّمت مجموعة الإعلام الصينية، أمس، بفندق ومنتجع ويستن دبي الميناء السياحي، حفل توقيع اتفاقية البث لـ«مسرح الصين» في الإمارات، مع القناة الصينية العربية، وحفل بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الصينية المتميزة المدبلجة خارج الصين، عن طريق التعاون مع محطة التلفزيون الوطنية أو وسائل الإعلام التلفزيونية الرئيسة.

وقّع الاتفاقية محمد بيجي مدير قسم الإنتاج السينمائي بالقناة الصينية العربية، وفائزة تشانغ لي مديرة المكتب الإقليمي لإذاعة الصين الدولية بالقاهرة، بحضور جمهور غفير من المثقفين والإعلاميين الصينيين، وممثلي وسائل الصحافة والإعلام المحلية والعربية، بمن فيهم وانغ شياوهوي نائب المدير التنفيذي لدائرة الدعاية المركزية الصينية، نائب مدير مكتب أبحاث السياسات المركزي، مدير المكتب الوطني للأفلام.

إضافة إلى لي لينغبينغ، القنصل الصيني العام في دبي، وسون يويشنغ نائب مدير CCTV، والاعلامي أسامة مرة، وتم توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين، بحيث سيتم بث المسلسلات التلفزيونية الصينية باللغة العربية «أنشودة السعادة» و«شباب بكين» و«حياة سعيدة»، التي تمت ترجمتها من قبل مجموعة الإعلام الصينية، على القناة الصينية العربية، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

نوافذ

وألقت لي لينغبينغ القنصل الصيني العام لدى دبي، وسون يويشنغ نائب مدير CCTV، وأسامة مرة، كلمات خلال الحفل. وقالت القنصل العام لي لينغبينغ في كلمتها: «إن البث الناجح للمسلسلات والأفلام الصينية البارزة في دبي، سيساعد على تعميق المعارف الثقافية بين الشعبين الصيني والعربي، وتعزيز التفاهم والصداقة المتبادلين. وأعربت عن أملها في أن يرى الأصدقاء العرب، الصين المنفتحة والمتوجهة نحو العالم، التي تتطلع إلى تعميق التعاون والمنفعة المتبادلة، والفوز المشترك من أجل مستقبل مزدهر مع الدول المطلة على «الحزام والطريق» من خلال نافذة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الصينية الرائعة».

تعاون

وقال سون يوشنغ نائب مدير التلفزيون المركزي الصيني، في كلمته: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات، شهدت في السنوات الأخيرة تعمقاً متزايداً، مشيراً إلى أن التعاون الإعلامي بين الجانبين، والتأسيس المشترك لـ «مسرح الصين» لبث المسلسلات التلفزيونية والأفلام الصينية المتميزة في الدول العربية، يتفق مع متطلبات العصر، ويؤدي دوراً إيجابياً في تعميق التفاهم المتبادل والاتصال بين الشعبين».

وأشار أسامة مرة، إلى أن التعاون بين القناة الصينية العربية ومجموعة الصين للإعلام، سيسمح للمشاهدين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بالتمتع بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الصينية، لتضييق الفجوة بين الشعبين.