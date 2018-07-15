رئيس جزر القمر يشيد بجهود الإمارات الإنسانية حول العالم

المصدر: موروني - وام

أشاد غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم، وثمّن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة بمساندة بلاده والشعب القمري.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة، الذي يزور جزر القمر الاتحادية حالياً لتفقد مستشفى المعروف المركزي في العاصمة موروني، الذي أسهمت المؤسسة في بنائه عام 2003 بتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آنذاك، والمشاريع والبرامج الأخرى التي تنفذها المؤسسة في جزر القمر.

وأثنى على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين بلاده والإمارات، وتطابق الآراء بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأكد دعم بلاده لدولة لإمارات والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن.

واطلع الرئيس غزالي على نتائج زيارة الوفد التي تضمنت عدداً من المهام الإنسانية، في مقدمتها الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في العاصمة موروني، وجولة تفقدية بمختلف التخصصات التي يضمها مستشفى المعروف ضمن 4 مبانٍ مقسمة للعيادات، منها الأطفال والنساء والجلدية، فضلاً عن خدمات علاجية متنوعة يستفيد منها نحو 15 ألف مستفيد شهرياً من الشعب القمري، إضافة إلى عدد من اللقاءات مع المسؤولين في القطاع الصحي والإنساني في جزر القمر .

وعبّر عن شكره وتقديره العميق لقيادة وشعب الإمارات لحرصهما على تقديم الدعم من خلال المؤسسات الخيرية والإنسانية.