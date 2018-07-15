وفد تلفزيون الصين يطّلع على تجربة مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: Ⅶدبي - البيان

زار وفد إعلامي رفيع المستوى من تلفزيون الصين المركزي الشرق الأوسط «CCTV» مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، للاطلاع على تجربة المؤسسة وريادتها في مجال الخدمات التلفزيونية وصناعة الأخبار والمحتوى الإعلامي الموضوعي وآليات العمل داخل المؤسسة، وذلك بحضور كل من أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، وسارة الجرمن مديرة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، وصالح لوتاه نائب المدير التنفيذي للدعم الفني، وهبة السمت مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب عدد من مديري المؤسسة والإدارات المتعددة فيها.

وضم الوفد الصيني الضيف كلاً من: وانغ شاو واي، نائب الوزير في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتشانغ يي، المدير العام لمكتب الارتباط الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ ليمنغ، نائب مدير مكتب أبحاث السياسات والتشريعات في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ تشيانغ، نائب المدير العام لمكتب الأدب والفن في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتشانغ جيان فنغ، مساعد لنائب الوزير في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وباي شياو مينغ، رئيس قسم مكتب الاتصال الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وسون يوشينغ، نائب مدير مجموعة الصين للإعلام، ونائب المدير التلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، ومو لي، مديرة مكتب التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) الشرق الأوسط.

خبرات

ورحب أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالوفد الضيف قائلاً: «إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود والطاقات، وذلك تحقيقاً لرؤية المؤسسة التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي».

وتحدث أحمد سعيد المنصوري عن اعتماد مؤسسة دبي للإعلام لآخر وأحدث الحلول الهندسية في عالم الإعلام المرئي والرقمي، وأحدث التقنيات عالية الجودة، كذلك أنظمة الملفات الرقمية ووحدات البث والإرسال التلفزيوني وتقنيات العالم الافتراضي المستخدمة في مركز الأخبار، واعتماد تقنية «هولوغرام» ومنصة الأخبار المفتوحة.

وأعرب تشانغ يي، المدير العام لمكتب الارتباط الدولي في دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن سعادته بالزيارة.