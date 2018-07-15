إقبال الشركات الصينية على المناطق التجارية الحرة في دبي

المصدر: Ⅶدبي-وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» في تقرير لها أمس أن مركز دبي للسلع المتعددة، يتوقع أن يستثمر بقوة الفرص الضخمة التي توفرها مبادرة الحزام والطريق، ويعزز تعاونه بصورة أوثق مع الصين.

مبادرة

ونقلت الصحيفة الصينية عن «غوتام ساشيتال»، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة قوله: «لقد تطورت مبادرة الحزام والطريق بسرعة أكبر مما توقعنا»، مضيفاً أن المبادرة ستستمر في خلق العديد من الفرص للجميع.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 300 شركة صينية أسست وجودها في منطقة التجارة الحرة في دبي، بما في ذلك رواد الصناعة مثل هيسنس، وشركة الصين للبترول والكيماويات، وشركة تشاينا هاربور للهندسة، ومؤسسة باور للإنشاءات الصينية.

تسجيل

وقد حقق تسجيل الشركات الصينية في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، التي يزيد عدد أعضائها عن 15100 عضو، زيادة بمتوسط سنوي بلغ 46٪ خلال السنوات الخمس الماضية حتى مايو من عام 2018.

وقال غوتام ساشيتال إن الشركات الصينية تُعد من الأصول العظيمة بالنسبة لنا، ولكن بالمقارنة مع عدد سكان الصين، فإن العدد لا يزال ينطوي على إمكانات كبيرة للنمو.

عقود

وخلال العام الماضي، كانت بورصة دبي للذهب والسلع، المنصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أول بورصة أجنبية تسجل عقود شنغهاي الآجلة خارج الصين.

ويشار إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة كان أدرج كأفضل منطقة تجارة حرة في العالم من قبل مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «fDi» التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز خلال السنوات الثلاث الماضية.