ضمن مكرمة محمد بن راشد.. توزيع 10 آلاف قطعة أرض قريباً

المصدر: Ⅶدبي - فادية هاني

أكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن البلدية تتابع كافة أعمالها المطلوبة لتسهيل توزيع 10 آلاف قطعة أرض تتوزع على 3 مناطق، قريباً، والتي جاءت مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح لـ«البيان» أن العمل يجري الآن بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وكافة الجهات المعنية، لتأمين الأساسيات المطلوبة لإنشاء المناطق الثلاث التي أمر بها سموه، سواءً من شوارع داخلية ومداخل للمناطق، وأرصفة، وإنارة وغيرها من الخدمات الرئيسية، ليتسنى للبلدية بدء توزيع الأراضي، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2457 هكتاراً.

وقال الهاجري: إن البلدية اتخذت على الفور التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن البلدية ستبدأ في أقرب فرصة توزيع أراضي المناطق الثلاث التي أمر سموه بتخصيصها على المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأضاف: «منذ قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بدأت البلدية العمل على تنفيذ قرار سموه، وتوجيه الإدارات المعنية فيها لتوفير كافة أشكال الخدمات اللازمة للأهالي في المناطق الثلاث، وهي: «الروية الثالثة» على شارع الإمارات، بمساحة إجمالية 2256 هكتاراً، وتضم 8428 قطعة سكنية، والثانية في «وادي الشبك» على تقاطع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطرابلس بمساحة إجمالية 232 هكتاراً، وتضم 1315 قطعة سكنية، والأخيرة في «مشرف» على تقاطع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وطرابلس بمساحة إجمالية 59 هكتاراً، وتضم 349 قطعة سكنية بمساحة إجمالية لكل أرض من تلك الأراضي تبلغ 1115 متراً مربعاً».

كما أكد أن البلدية ستعمل على توفير أعلى مستويات الرفاهية والاستقرار لأهالي تلك المناطق من حيث توفير الخدمات الأساسية من صرف صحي، ومدارس، ومساجد، وحدائق وغيرها.