وزارة الصحة تطّلع على تجربة شرطة دبي في إدارة العلاقة مع الشركاء

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قام وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بزيارة ميدانية إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على تجربتها في مجال إدارة العلاقة مع الشركاء. ضم الوفد الذي مثل إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كلاً من وداد أحمد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي، وخلود العبيدلي رئيس قسم الشراكات والمبادرات المجتمعية.

استقبل الوفد من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم عبد الرحمن النعيمي رئيس قسم الشراكة المؤسسية بشرطة دبي، مقدماً شرحاً مفصلاً حول مراحل تطور عملية إدارة الشراكة المؤسسية بشرطة دبي، مطلِعاً الزائرتين على مفهوم الشراكة في القيادة العامة لشرطة دبي وتطبيقاته المختلفة وإطار عمله، بما فيها حوكمة الشراكات ومجالات تطبيقها في العمليات الإدارية الداخلية بمختلف الوحدات في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى المهام المنوطة بقسم الشراكة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

وقال النعيمي إن الهدف الرئيس من إدارة الشراكة في شرطة دبي، هو تحقيق التكامل في الأدوار مع كافة المؤسسات الحكومية الأخرى، بما يخدم ويعزز صورة الحكومة وتناسق عملياتها، ويدعم ثقة المجتمع في القطاع الحكومي ومؤسساته، ذاكراً أن إدارة الشراكة تعمل على تحقيق مؤشرات حكومة دبي ومؤشر وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن النظام الجديد لإدارة الشراكة في شرطة دبي، عالج الكثير من التداخلات السابقة في المفاهيم الأساسية، الأمر الذي دعم تحقيق الأهداف المشتركة والمشاريع القائمة بين المؤسسات الحكومية في دبي.