سفيرنا في السنغال يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم بساحل العاج

المصدر: أبيدجان - وام

قدّم محمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، أوراق اعتماده للرئيس حسن وتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج، سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم لدى ساحل العاج، وذلك خلال استقباله له في القصر الرئاسي في أبيدجان، أول من أمس.

ونقل السفير خلال اللقاء للرئيس وتارا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولشعب ساحل العاج الصديق دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمّل رئيس ساحل العاج السفير تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية، ولشعب دولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار. وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.