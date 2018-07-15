السفير الصيني: العلاقات الصينية الإماراتية إلى مستقبل مشرق

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أكد لي جيان السفير الصيني لدى الدولة أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس المقبل إلى الإمارات تكتسب أهمية خاصة تصب في صالح البلدين الصديقين وتعزز من تعاونهما في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية، كما توثق جذور الصداقة بينهما.

وأشار إلى أن تلك الزيارة تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس صيني لدولة الإمارات فالأولى كانت عام 1989 وقام بها الرئيس الأسبق يوان جونغ كو، وبعد قرابة 30 عاما تأتي زيارة الرئيس شي جين بينغ لدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا، فالإمارات والصين تشتركان في علاقات شاملة وشتى في مجالات عديدة وقطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الصيني للإمارات ستقوي هذه العلاقات وستدفع بها إلى الأمام إلى مستقبل مشرق.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات تتميز بأنها تقوم على أساس الصداقة والتعاون والمنفعة المتبادلة ويسودها روح التشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنذ الإعلان عنها رسمياً في الأول من نوفمبر 1984 على مستوى السفراء، ظلت تلك العلاقات تنمو وتتطور بخطى ثابتة، إلا أنها ازدهرت وتوسعت مجالاتها لتتحول إلى علاقات استراتيجية شملت جميع المجالات.