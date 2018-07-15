تحذير أولياء الأمور من ترك أطفالهم بمفردهم في حمامات السباحة

المصدر: دبي ـ البيان

حذّر المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي أولياء الأمور من ترك أطفالهم بمفردهم في حمامات السباحة سواء داخل البيوت أو في الأندية أو في الفنادق الكبرى، وذلك بعد تكرار حوادث غرق الأطفال في حمامات السباحة في العديد من المناطق.

وقال: إن بلدية دبي تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة وذلك من خلال القوانين التي سنتها والأوامر المحلية المنوطة بحماية الصحة العامة وأبرزها الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 والنصوص الضابطة لعملية إقامة وصيانة الحمامات وأحواض الجاكوزي في الفنادق والأندية الصحية الكبرى.

وأضاف مدير إدارة الصحة والسلامة، إن فرق الرقابة في الإدارة قامت بمراجعة 709 معاملات أحواض سباحة في دبي وتمت الموافقة على 498 معاملة ومراجعة 211 معاملة للاستيفاء بمتطلبات السلامة ومخالفة 63 من أصحاب الأحواض سواء كانت فنادق كبيرة أو منتجعات أو بنايات.

وذكر أن من بين المنشآت التي تم مخالفتها فنادق كبرى وأندية كبيرة والعديد من المنشآت السياحية لتقديم الخدمة الأوفر والأحسن في المجال السياحي، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المعايير وضعها الأمر المحلي بخصوص أحواض السباحة تشمل عدة نقاط الهدف الأساسي منها حماية الصحة العامة.

وتطرق المهندس رضا سلمان إلى قدوم فصل الإجازات والسفر إلى الخارج وبالتالي لا بد من التأكيد على أهمية سلامة المنازل خلال غياب العائلات والأسر وتشمل تلك القواعد الأساسية مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها في المنزل قبل السفر وأولها الأجهزة والكهرباء، حيث يجب الـتأكد من إغلاق وفصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، وإغلاق وفصل سخانات المياه ومراوح الشفط وعدم إغلاق الثلاجات لتجنب فساد الأطعمة تجنباً لإصدار الروائح والغازات الضارة.

وفيما يخص الغاز والمواد السامة فأكد مدير إدارة الصحة والسلامة على ضرورة التأكد من إحكام إغلاق أسطوانات ومنافذ الغاز المسال، وتأمين وصلات الغاز والتخلص من المواد الكيماوية والقابلة للاشتعال وعدم وضع مبيدات الحشرات في أنحاء المنزل والتخلص من النفايات.