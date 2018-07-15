إنشاء أول مركز شرطة ذكي في واحة دبي للسيليكون

المصدر: ■ دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم لإنشاء أول مركز شرطة ذكي في الواحة، يوفر كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري من زوارها ومتعامليها وسكانها، وسيتم البدء بتنفيذ المركز وفقاً للمذكرة خلال العام الجاري.

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام، وعن طرف سلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للواحة، بحضور اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونائبه المقدم المهندس حسين بن غليطه، ومن سلطة واحة دبي للسيليكون الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء، والمهندس معمر الكثيري، نائب رئيس تنفيذي الشؤون الهندسية والمدينة الذكية.

واتفق الطرفان في المذكرة التي يأتي توقيعها انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وفي إطار الحرص على توطيد أواصر التعاون، والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة واحة دبي للسيليكون، على أن يتعاونا بجميع الوسائل الممكنة في إنشاء مركز شرطة ذكي، وعلى أن يبدأ المشروع هذا العام.

خدمات ذكية

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، بالتعاون والتنسيق والشراكة مع واحة دبي للسيليكون من أجل إنشاء أول مركز شرطة ذكي يساهم في توفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية لزوارها وقاطنيها ومتعامليها، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مختلف أفراد المجتمع في أماكن تواجدهم وتوفير الخدمات الذكية لهم من أجل إسعادهم.

وأضاف إن مركز الشرطة الذكي سيوفر الخدمات الشرطية الذكية إلى واحة دبي للسيليكون طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، وسيقدم للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 27 خدمة، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات.

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصها المستمر على التعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار لما فيه من تعزيز لمبادرة دبي مدينة ذكية.