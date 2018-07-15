هيئة الصحة في دبي تطلق مسابقة أفضل بحث علمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة في دبي، مسابقة أفضل بحث علمي عن الإنجازات الصحية والطبية في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها بمناسبة احتفاء الدولة بذكرى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتي اشتملت على العديد من المحاور المتصلة بفكر الشيخ زايد وتوجيهاته، واهتماماته، وخاصة العلمية والثقافية.

وتهدف الجائزة التي جاءت متسقة مع طبيعة عمل الهيئة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الصحية التي تحققت في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإظهار مدى اهتمامه الخاص بصحة الإنسان وسلامته، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية في ربوع الدولة، وتطور المنشآت الطبية بوجه عام، إضافة إلى دوره وإسهاماته المتعددة في بناء المستشفيات والمؤسسات الصحية المنتشرة في مختلف دول العالم.

وأوضح الجلاف: «أن هيئة الصحة بدبي ستتكفل بطباعة الأبحاث الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، وتوزيعها على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمكتبات لتعميم الفائدة المرجوة وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المسابقة، فيما أشار إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية تقديراً للفائزين، حيث سيحصل الفائز الأول على 30 ألف درهم، والثاني 25 ألفاً، والثالث 20 ألف درهم، وهي تمثل إضافة للتقدير المعنوي بالغ الأثر الذي سيحققه الفائزون من تنفيذ أبحاث تحمل مواقف ومراحل وإنجازات القائد المؤسس».

وفيما يتعلق بالشروط والضوابط العامة للمسابقة، أفاد الجلاف بأن المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وهي تشترط الالتزام بالمنهج العلمي الدقيق والاعتماد على تحليل المعلومات والبيانات، على أن يمثل البحث إضافة جديدة للأبحاث والدراسات المتخصصة السابقة في ذات المجال، وأن يكون مفيداً للمجتمع، ويعرض ملامح الريادة والتميز للإنجازات الطبية والصحية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأن تتراوح عدد كلمات البحث بين (20 - 30) ألف كلمة، وذلك باللغة العربية (فقط) ومن ثلاث نسخ ورقية وأخرى إلكترونية.

كما يتطلب من المترشح للمسابقة تقديم الصور والبيانات والدلائل المثبتة لفحوى البحث، وذكر المراجع التي تم استقاء معلومات البحث منها، على ألا يكون البحث المقدم قد سبق له المشاركة في مسابقات أو جوائز أخرى.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة إلى إرسال مشاركاتهم للهيئة قبل 14 أكتوبر المقبل عبر البريد الإلكتروني: DHAreads@dha .gov.ae