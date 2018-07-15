انطلاق برنامج أصدقاء الشرطة اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم في أبوظبي والعين، فعاليات برنامج أصدقاء الشرطة، الذي تنظمه إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، تحت شعار (أصدقاء الشرطة نخبة المستقبل)، وتستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 200 من أبناء وبنات الضباط والأفراد والمتقاعدين والمدنيين، وتتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً.

وتتضمن فعاليات البرنامج، التي تعقد بمدرسة النخبة الخاصة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ونادي ضباط الشرطة في العين، مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية والعلمية والفنية والترفيهية.

وأكد العميد سيف الشامسي مدير الإدارة، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة والتعاون مع مدرسة النخبة الخاصة، في تقديم أنشطة وفعاليات متنوعة، لتعزيز القيم النبيلة في نفوس النشء.