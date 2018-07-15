300 مشارك يدشنون اليوم نشاط نادي دبي لأصحاب الهمم الصيفي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

يدشن أكثر من 300 مشارك، اليوم، فعاليات النشاط الصيفي لـ«نادي دبي لأصحاب الهمم» الذي ينظمه تحت شعار «عام زايد»، ويستمر حتى 16 أغسطس المقبل.

وتشهد نسخة هذا العام إقامة أكثر من 180 ورشة عمل ونشاطاً للمشاركين في الفئات الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية تركز على جوانب الإبداع والابتكار.

زيادة

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن نسخة هذا العام تشهد زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين، تجاوباً مع النشاطات المتنوعة التي يقدمها النادي لهذه الفئة الغالية التي تستحق كل الدعم.

ولفت بالرقاد إلى أن النادي يسعى لتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكساب «أصحاب الهمم» المهارات، وتعزيز روح الولاء وحب الوطن والبذل والعطاء والتحدي، وتدريبهم على تحمّل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية التطوعية.

فائدة

ونوه بأن النادي سخّر السبل لقضاء أفضل الأوقات خلال فترة الإجازة الصيفية، وبما يعود عليهم بالفائدة الصحية والبدنية والعقلية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الكامنة، مقدماً الشكر إلى شركاء النجاح من رعاة النشاط الصيفي من الجهات الحكومية والخاصة.