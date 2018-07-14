"طرق دبي" ترسي عقد مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة

المصدر: دبي البيان الالكتروني

أعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع جبل علي لهباب، من تقاطع منفصل إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة، وتأكيد الدور المحوري لشارع جبل علي لهباب كمحور استراتيجي مهم ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الهيئة، باعتباره طريقاً بديلاً للسائقين الراغبين في التوجه إلى منطقة جبل على الصناعية والمناطق المجاورة لها وكذلك المتجهين للعاصمة أبو ظبي والعكس دون الحاجة إلى الدخول في وسط المدينة.

وقال مطر الطاير: يشمل المشروع تنفيذ جسرين لطريق التجميع بجانب الجسرين القائمين، وتنفيذ الوصلات التي تخدم الحركة المرورية المتجه يميناً وشمالاً والدوران للخلف، وتوسعة الطرق المرتبطة بالتقاطع، كما يشمل المشروع تنفيذ جسر للدراجات الهوائية أعلى التقاطع، إلى جانب أعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار وتحويل وحماية الخدمات الموجودة أو المسارات المحجوزة لها.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع توسعة وتطوير شارع القدرة يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية، بهدف توفير محور رئيس يبدأ من منطقة جميرا مروراً بشارع أم سقيم الذي تم تطويره بإنشاء جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، الأول جسر فوق الطريق الموازي الشرقي (شارع الأصايل)، والثاني فوق الطريق الموازي الغربي (شارع الخيل الأول)، وتستمر الحركة انسيابية في التقاطع المجسّر على شارع الخيل ثم تقاطع المرابع العربية على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه الى شارع القدرة حيث تستمر الحركة انسيابية فوق جسر القدرة على شارع الإمارات، وصولاً إلى منطقة سيح السلم، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتطوير شارع القدرة على عدة مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى افتتاح توسعة الشارع من مسار واحد في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 12 كيلومترا ، بدءاً من تقاطع جبل علي لهباب وحتى دوار باب الشمس شاملة الجسر الجديد، وتم في مرحلة لاحقة توسعة جسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وتنفيذ معبر للمركبات والجمال على شارع القدرة، كما تم انجاز مسار للدراجات الهوائية على شارع القدرة بطول 18 كيلومترا، واشتمل على استراحة للدراجات الهوائية تضم مرافق عامة ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة وعيادة طبية متكاملة التجهيز، وبوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية واستراحة للدراجات الهوائية ، و10 مظلات ومواقف للدراجات الهوائية.

وأشار مطر الطاير إلى أن الهيئة نفذت 10 مشاريع لتطوير محور شارع جبل علي لهباب الذي يبدأ من الدوار امام مخفر شرطة لهباب الى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بطول 55 كيلومتراً، حيث تمت توسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، كما تم تنفيذ تقاطع مجسر يتألف من 24 جسراً، عند تقاطع شارع جبل علي لهباب مع شارع الشيخ زايد (التقاطع الثامن على شارع الشيخ زايد).