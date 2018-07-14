شراكة دفاعية وعسكرية بين الإمارات وجنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في قصر الإمارات، مساء أمس، مابيسا ناكولا، وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، في جنوب أفريقيا.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لدولة الإمارات. وتناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية. وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.