«كهرباء دبي للتطوير المهني والأكاديمي» صرح لتوطين «الطاقة»

المصدر: ■ دبي - البيان

لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على تقديم خدمات الكهرباء والمياه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والفاعلية، وإنما تعمل الهيئة على إعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوطين مختلف الوظائف في الهيئة، وتوفير وظائف نوعية تصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن، في إطار دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً.

وضمن استراتيجيتها لتطوير قدرات الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية والهندسية وفق أفضل المعايير العالمية، افتتحت الهيئة مؤخراً «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي» على مساحة إجمالية تزيد عن 350.000 قدم مربع في منطقة الحضيبة في دبي، ويشمل «مركز التدريب والتعليم الذكي» التابع للهيئة، و«أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي».

يضم المجمع 4 مبان بارتفاع أربعة طوابق لكل منها، ويحتوي على قاعات للمحاضرات والتدريب، وورش مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية، ومختبرات للحاسوب، ومدرج للفعاليات، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومكاتب للمهندسين والمدربين والموظفين، ومكتبة، وملاعب رياضية، وموقف سيارات متعدد الطوابق، وقاعة للطعام، وغير ذلك من مرافق حديثة.

تنمية

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على إعداد جيل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مجالات عمل الهيئة، بما يسهم بطريقة مباشرة في التنمية الشاملة لإمارة دبي.

مشيراً إلى أن مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي يدعم استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وتمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدريب المهني والوظائف الفنية لتوطين هذه التخصصات وإعداد أجيال مواطنة مؤهلة لمواكبة احتياجات الهيئة وخططها التوسعية.

وأضاف سعادته: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز التوطين وإعداد جيل يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير المواهب الوطنية وتشجيع التوطين.

وإعداد جيل من المواطنين يتولى زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، ودعم وتشجيع الشباب ليكونوا الجيل المقبل من الخبراء والقادة في مجالات البحوث والتطوير واستشراف المستقبل.

ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، في إطار جهودنا للمساهمة في تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات لأجيالنا القادمة».

تأهيل

من جانبه، قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي:

«يسهم مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في تعزيز خطة التوطين في الهيئة وتدريب وتأهيل الشباب المواطن وموظفي الهيئة في مختلف المجالات الفنية والمهنية على المستويين النظري والعملي من خلال برامج تدريبية رائدة تغطي مختلف مجالات عمل الهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية لمواكبة التطورات الهائلة في سوق العمل».

وأشار الدكتور الأكرف إلى أن أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية تشكل إضافة نوعية إلى مسيرة التعليم المهني والفني في دبي من خلال إعداد جيل من الشباب المواطن المؤهل لشغل الوظائف الفنية، منوهاً بالتزام الهيئة بتوظيف خريجي الأكاديمية وحصولهم على جميع الامتيازات الوظيفية التي يحصل عليها موظفو الهيئة.

تعليم ذكي

وتتبنى الهيئة استراتيجية راسخة لتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية وتطلق العديد من البرامج التدريبية لموظفيها حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، ويتضمن مركز التدريب والتعليم الذكي في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، 13 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 600 متدرب. ويوفر المركز التدريب لموظفي الهيئة في مجالات مختلفة تشمل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعلم الذكي، والإبداع والابتكار، والاستدامة، وإدارة المشاريع، إضافة إلى دورات فنية وتخصصية. وقد حصلت الهيئة على الاعتماد العالمي كجهة مخولة للتدريب في عدة مجالات.

مكافآت

تمتد الدراسة في الأكاديمية 3 سنوات، يحصل خلالها الطالب على مكافأة شهرية مجزية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للأكاديمية 400 طالب، وتضم 12 فصلاً دراسياً و3 مختبرات للحاسوب و12 ورشة فنية وعملية. وتم تخريج ثلاث دفعات من الأكاديمية منذ إنشائها بإجمالي 82 طالباً، وتهدف الأكاديمية إلى تخريج أكثر من 200 طالب حتى عام 2021.