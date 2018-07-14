الصين موطن 9 من أكبر 20 شركة تقنية في العالم

المصدر: دبي –وائل اللبابيدي

ذكر تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ماركت واتش» أن الصين تمتلك 9 من أكبر 20 شركة تقنية في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و469 مليون دولار وفقاً لبيانات مايو 2018، في حين أن الشركات الإحدى عشرة الباقية تقع جميعها في الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين اليوم من أولى الدول في العالم انفتاحاً على التكنولوجيا الحديثة بعد أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي عن خطة ترمي إلى جعل المجتمع الصيني مجتمعاً يوجهه الابتكار التكنولوجي بحلول العام 2020.

وتشير أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة وتقنية المعلومات في الصين إلى أن حجم اقتصاد الصين الرقمي شهد نمواً بنحو 19% في 2016 ليصل إلى 3.4 تريليونات دولار أو 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في حين تتوقع الوزارة أن يرتفع حجم الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 4.8 تريليونات دولار وأن يسهم بنحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

المدفوعات الإلكترونية

وتعتبر الصين من أولى الدول عالمياً في التقنيات المالية إن لم تكن الأولى على الإطلاق، حيث يتجاوز حجم المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في الصين مثيله في الولايات المتحدة الأميركية بـ11 ضعفاً (790 مليار دولار في 2017).

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن القروض من نوع جديد من البنوك غير الرسمية على الإنترنت والمعروفة باسم «قروض الند للند» أو Peer Lending فاقت مثيلاتها في الولايات المتحدة .

كذلك، فضلاً عن أن الصين هي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم بحصة تصل إلى أكثر من 40% من إجمالي قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية في العالم، بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز 1% فقط قبل عقد واحد من الزمن، كما ويعتبر الصينييون الأكثر استخداماً للدفع الإلكتروني وطلب الخدمات ومشاهدة الفيديوهات عبر الأجهزة الذكية في العالم.

الذكاء الاصطناعي

وتقوم مئات الشركات الصينية الناشئة اليوم بتطوير تطبيقات مختلفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مستفيدة من الدعم الحكومي الكبير مثل «مشروع الذكاء الاصطناعي 2.0» الذي تستثمر الحكومية الصينية من خلاله مئات الملايين من الدولارات في مجال الأبحاث، وإنشاء المشاريع الجديدة، ومشاريع متقدمة خاصة بالتقنيات العسكرية، تهدف إلى وضع الصين في الصدارة بما يخص مستقبل تطوير الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار ين صيني (حوالي 22 مليار دولار) في 2020، وفي المجالات المرتبطة به إلى ما يقدّر بتريليون ين صيني (حوالي 148 مليار دولار)، وتشجع الخطط الحكومية العمل مع منظمات أكاديمية أجنبية ومجموعات من القطاع الخاص لتمويل الأبحاث وإنشاء المشاريع.

وتقول شركة «ماكينزي» للبحوث إن الصين أصبحت من أكبر 3 دول جذباً لاستثمارات رأس المال المغامر في العالم في أنواع رئيسية من التكنولوجيا الرقمية، وهي تقنيات الواقع الافتراضي، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

الهواتف الذكية

وأما سوق الهواتف الذكية في الصين فيعتبر الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الصين إلى حوالي 627 مليون مستخدم أو 33% من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية وعددهم حوالي 1.86 مليار مستخدم. ووصل عدد شحنات الهواتف الذكية في الصين العام الماضي وحده إلى 454.4 مليون جهاز.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد شدد خلال حفل افتتاح الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي عام 2014 على أهمية التعاون التكنولوجي بين الصين والدول العربية مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون العملي الصيني العربي في 3 من مجالات التكنولوجيا الفائقة كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة.

أكبر عمالقة التقنية في الصين

الشركة النشاط المقر القيمة السوقية (مليار دولار)

علي بابا التجارة الإلكترونية هانغتشو 509

تينسينت مواقع التواصل والألعاب وتجارة شينزين 483

إلكترونية وهواتف ذكية

آنت فاينانشال تقنية مالية هانغتشو 150

بايدو محرك بحث بكين 84

شاومي هواتف ذكية وإلكترونيات استهلاكية بكين 75

ديدي شوكينغ منصة نقل الركاب بكين 56

جيه دي دوت كوم تجارة إلكترونية بكين 52

ميوتان ديان بينغ التسويق والتجزئة الإلكترونية بكين 30

توتياو منصة للمحتوى الرقمي بكين 30