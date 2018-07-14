المشاركون بملتقى الحمرية الصيفي يتعرفون على إجراءات السلامة العامة

المصدر: ■الشارقة - البيان

تعرف المشاركون بملتقى الحمرية الصيفي إلى مختلف إجراءات الوقاية والسلامة العامة التي بموجبها تؤمن الأرواح والممتلكات من خلال الورشة التي نظمها الملتقى في مقره.

وجرى تنظيم الورشة في إطار فعاليات نادي الحمرية الثقافي الرياضي ضمن فعاليات ملتقى الحمرية الصيفي (24) ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتضمنها برنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام تحت شعار (عطلتكم غير)، وبالتعاون مع الشريك الإستراتيجي بلدية مدينة الحمرية.

أنشطة

وأوضح المحاضر حمد سنان الشحي، رئيس لجنة الأمن والسلامة في الملتقى الصيفي للمشاركين أهمية إجراءات الأمن والسلامة العامة، معتبرها أحد أهم المتطلبات الأساسية والرئيسية من أجل ضمان القيام بالأعمال، والأنشطة المختلفة بنجاح؛ مبيناً أن هذه الإجراءات تجعل الإنسان مطمئناً أكثر إذا ما راعى متطلّبات الأمن، والسلامة، والحماية، بشكل جيد، خلال مزاولته لأيّ نشاط يقوم به.

وبين المحاضر لمشاركي الدورة من مختلف الفئات العمرية أن إيلاء العناية لمختلف الظروف التي تحيط بنا، دون تجاهل أدنى تهديد والقيام بحصر كافة المخاطر المحتملة من القيام بأي نشاط.

مشيراً إلى كافة وسائل الخطر والتدابير المنزلية مثل أسطوانات الغاز ومنافذ الكهرباء والأجهزة المنزلية والمواد الكيماوية كالمنظفات غيرها، والتدابير في الأماكن العامة مثل الالتزام التام بكافّة الشواخص التحذيرية والتعليمات المروريّة، والتحلّي بأخلاق القيادة السليمة، وعدم الانشغال بأي شيء أثناء القيادة.

وأشار المحاضر للمشاركين عن أهداف المحاضرة التي تتمثل في توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة التي تكفل توفير بيئة آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، والحفاظ على سلامة الأفراد.