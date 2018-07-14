شرطة أبوظبي تعزز التوعية الميدانية بسلامة إطارات المركبات

المصدر: أبوظبي - وام

عززت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي التوعية الميدانية بسلامة إطارات المركبات على الطرق الداخلية والرئيسية بإمارة أبوظبي ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة نتيجة لانفجارها وتتسبب في وفيات وإصابات بليغة.

وأقامت المديرية ضمن الحملة الصيفية بمنطقة الظفرة نقاط فحص ميدانية بمحطات الوقود بالاتجاهين على طريق الشيخ خليفة بن زايد، وقامت الدوريات المرورية بمرافقة «فني إطارات» بفحص إطارات المركبات وإرشاد السائقين عن صلاحيتها وتبديلها في حالة انتهاء صلاحيتها.

وقال المقدم سهيل صياح المزروعي نائب مدير إدارة مرور الظفرة أن التوعية الميدانية تضمنت توزيع كتيبات مرورية لتثقيف السائقين وحثهم على استخدام الإطارات الجيدة والمطابقة للمواصفات وتزويدهم بالمعلومات الضرورية بشأنها وتشمل تاريخ صناعة وملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة وسنة الصنع ومدة صلاحية الإطار.

وأشار إلى أن التوعية الميدانية ركزت على توجيه رسائل حول القيادة المرورية الآمنة في الصيف والمخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون وتشمل السرعة والحمولة الزائدة واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان وعدم الانتباه والتركيز بسبب القيادة لفترات طويلة وعدم الالتزام بخط الطريق.