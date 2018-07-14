«إسعاد» لـ75 ألف موظف في 41 مؤسسة حكومية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يتم بموجبها منح 75 ألف موظف في 41 مؤسسة ودائرة حكومية بطاقة «إسعاد» التي تحقق السعادة لهم عبر مزايا وخصومات وعروض متنوعة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

ومنى محمد عبدالله العامري رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، في شرطة دبي، وعبدالله علي المهيري رئيس قسم الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من السادة الحضور من كلا الجانبين.

إنتاجية

وقال اللواء عبدالله خليفة المري إن هذا التعاون البناّء الذي سيثمر عنه منح بطاقة «إسعاد» إلى كل موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية، وهو ما يحقق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.

وذلك سينعكس بالضرورة على تقديم خدمات للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم عن الخدمة وتحقق لهم السعادة.

تنمية

من جانبه، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إنهم يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، وتدفع بعجلة التنمية والإنتاجية إلى الأمام نظراً لانعكاسها الإيجابي على الموظفين.

مؤكداً أن الإنسان السعيد هو الأقدر على العمل والإنتاج والمشاركة الإيجابية، موجهاً شكره باسم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى القيادة العامة لشرطة دبي على جهودها الحثيثة والاهتمام الذي توليه لإسعاد موظفيها وموظفي المؤسسات والدوائر الأخرى.

بيانات

وتتيح مذكرة التفاهم انضمام كافة موظفي حكومة دبي لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي، فيما ستزود شرطة دبي الموظفين ببطاقة إسعاد، وإخطار الشركات والمؤسسات التجارية بمنح ذات المزايا والعروض للشركاء الاستراتيجيين، وإعلام الدوائر الحكومية بالبرنامج والإعلان عنه وفقاً للطرق المناسبة، وتوفير كافة البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين.

وذلك ضمن ضوابط أمن البيانات والمعلومات الشخصية لحكومة دبي، هذا وقد تم إطلاق موقع إلكتروني لبطاقة إسعاد مؤخراً على العنوانhttps:/‏/‏esaad.dubaipolice.gov.ae، ليصبح الموقع متاحاً أمام مستخدمي بطاقة إسعاد، وبذلك يتمكنون من الاطلاع على الخصومات التي تشمل مختلف القطاعات، حيث تمكنت شرطة دبي من تقديم خصومات ومزايا بمجموع 4169 شركة مساهمة في مختلف القطاعات الـ12.

وذلك بواقع 749 لقطاع الصحة، 15 لقطاع أصحاب الهمم، 158 لقطاع التعليم، 707 لقطاع المطاعم، 385 لقطاع الأسرة، 83 لقطاع الترفيه، 250 للقطاع العام، 587 لقطاع المجمعات التجارية، 110 لقطاع التموين، 122 لقطاع السكن، 139 لقطاع السيارات، 864 لقطاع السياحة والسفر والفنادق.

نشر السعادة

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن توقيع المذكرة إنما يعكس اهتمام شرطة دبي وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية الجوهرية في مختلف بيئات العمل، ويعزز الولاء، ويغرس الروح الإيجابية ويحفز على الإنتاجية والتميز، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.