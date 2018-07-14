وفد أسترالي يزور مركز شرطة دبي الذكي

المصدر: دبي - البيان

زار نيل غوغان، نائب مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون العمليات، وجنيفر هيرست مدير العلاقات في الشرطة الفيدرالية الأسترالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وأنتوني هال، وتيم ستينتون، ضابطا الارتباط لدى الدولة، مركز شرطة دبي الذكي.

وكان في استقبالهم المقدم طارق هلال السويدي، رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والنقيب أحمد محمد بن فهد من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وقدم النقيب أحمد محمد بن فهد شرحاً للوفد الأسترالي حول الخدمات المتنوعة لتي يوفرها المركز لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن ضمنها الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية إلى جانب الخدمات الأخرى التي يوفرها المركز دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات.