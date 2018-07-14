عبدالله النعيمي يحضر احتفال القنصلية المصرية بذكرى ثورة يوليو

المصدر: دبي - وام

حضر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة المصرية بدبي بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو، بحضور السفير طارق عبد الحميد القنصل العام المصري بدبي والمناطق الشمالية وقناصل الدول العربية والأجنبية وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من البلدين وأبناء الجالية المصرية.

وأكد السفير طارق عبد الحميد في كلمة له أن احتفالات ثورة 23 يوليو هذا العام تتزامن مع تحديات جسام تمر بها مصر، فهناك حرب حقيقية يخوضها الشعب المصري وقواته المسلحة ضد قوى الظلام والإرهاب.