عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة في أبوظبي، لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا التي تزور البلاد حالياً.

ورحب سموه في بداية اللقاء بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى أن هذه الزيارة التي تأتي على هامش الزيارة الرسمية لسيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا إلى أبوظبي تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.