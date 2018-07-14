4 آلاف قضية تعامل معها «الدعم الاجتماعي» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تعاملت مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مع 4 آلاف و884 قضية خلال العام الماضي بعد توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم النصائح والتوعية للأفراد لتجنب السلوكيات السلبية وإحلال الوئام.

وقال العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي: إن المراكز تتعامل مع مختلف القضايا بسرية ومتابعتها بعيداً عن المحاكم وعرضها على فريق من المختصين في علم الاجتماع.

وذكر أنه تم تأسيس وحدة تنظيمية مختصة بتنفيذ الأحكام الخاصة برؤية المحضون وتسليم واستلام الأبناء بعد توسع مهام المراكز وتكليفها بتنفيذ قرارات المحكمة بخصوص رؤية المحضون والتعامل مع هذه الحالات من قبل اختصاصيين مدربين مؤهلين وتوفير البيئة المناسبة للقيام بهذا العمل.