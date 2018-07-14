رئيس جنوب أفريقيا يزور واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أمس، واحة الكرامة المَعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات.

ورافق ضيف الدولة في زيارته لواحة الكرامة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وتم استعراض حرس الشرف ثم وضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد.

وفي نهاية الجولة قام رئيس جنوب أفريقيا بتسجيل كلمة في سجلّ الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء الإمارات وتضحياتهم. كما زار الرئيس سيريل رامافوزا جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي واستهل الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.