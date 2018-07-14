«طرق دبي» تبدأ التسجيل في «تمكين مع الهيئة» لتأهيل الخريجين المواطنين

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «تمكين مع الهيئة»، الرامي إلى تدريب الخريجين والخريجات من المواطنين لمدة 3 شهور ممن لم تسنح لهم فرصة الالتحاق بوظائف منذ عام على تخرّجهم، وذلك لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وذلك تكريساً لقيم عام الخير «2017» وعام زايد «2018».

عطاء

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي للهيئة: إنه تم إطلاق الدورة الأولى من برنامج «تمكين مع الهيئة» العام الماضي 2017، استجابة لعام الخير، وإن تدشين الدورة الثانية يأتي مواكبة لعام زايد 2018، وهو النهج الذي اختطته الهيئة لنفسها لتكريس قيم العطاء والخير تجاه أبناء وبنات الوطن من الخريجين بوصفهم مستقبل البلاد نحو التطور والبناء.

وأضاف: إنه تم رفع قيمة الراتب الشهري المخصص للمتدربين إلى 5 آلاف درهم، وذلك لزيادة عامل التحفيز والتشجيع للالتحاق بالبرنامج، وإن المستهدف من هذه الدورة 45 خريجاً وخريجة، وإنه سعينا من هذا البرنامج إلى أن نكون داعمين بقوة للخريجين والخريجات المواطنين ممن مرّ على تخرّجهم عام دون التحاقهم بوظيفة.

لكي نؤهلهم للدخول إلى سوق العمل وهم مسلّحون برصيد معرفي ومهاري، من خلال تدريبهم على يد مجموعة من المتخصصين من موظفي الهيئة ذوي الخبرات المتنوعة والذين تبرعوا بوقتهم وقدراتهم المهنية لتدريب شبابنا وبناتنا على أجواء العمل والبيئة الوظيفية، والابتكار والتفكير الإبداعي والاستراتيجي، فضلاً على تأهيلهم للمقابلات الوظيفية، وكيفية عمل البحوث، وتعبئة نموذج طلب وظيفة، إلى جانب أخلاقيات العمل، وإدارة الوقت، والذكاء العاطفي.

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وأوضح منصور الفلاسي أن الدورة الأولى في العام الماضي أسفرت عن التحاق 20 خريجاً بالبرنامج سواء داخل هيئة الطرق والمواصلات أو خارجها، مما يؤكد تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الذي نعتبره لَبَنة في بناء مستقبل أولادنا وبناتنا عبر هيئة الطرق والمواصلات.