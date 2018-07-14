الإمارات وجنوب أفريقيا تجددان التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للدولة تضمن تجديد التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وجاء في نص البيان: «بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قام سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بزيارة رسمية للدولة أمس، وتشكل هذه الزيارة الأولى لسيريل رامافوزا بداية عهد جديد في مسار العلاقات الثنائية ذات التاريخ الطويل وخطوة مهمة على طريق إثراء وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين».

وجرت لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا لدى وصوله أمس إلى البلاد مراسم استقبال رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتقى خلال الزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واحتفالاً بمرور مئة عام على مولد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا أكد قادة البلدين التزامهم بفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية، ولتحقيق هذه الغاية أعادت قيادتا البلدين تأكيد التزامهما العميق بمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية القوية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات بما في ذلك التعاون في مجال التجارة والنقل وتطوير البنية التحتية والسياحة والتعدين والاستثمار والتعاون الثقافي. وفي إطار دعم هذه الجهود تم عقد ملتقى الأعمال الإماراتي - الجنوب الأفريقي والذي افتتحه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وخلال الملتقى أعلنت الإمارات عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار أميركي في قطاعات رئيسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرها وذلك لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

ورحبت دولة الإمارات بالدور الإيجابي الذي تلعبه جنوب أفريقيا في إطار دعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية وتعهد الجانبان بالعمل سوياً وبشكل وثيق على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتسامح في أفريقيا والشرق الأوسط.