الإمارات تبحث تمكين المرأة مع الأمم المتحدة

المصدر: أستانة - وام

التقت هند حسن الطاهري الملحقة الدبلوماسية بسفارة الدولة في كازاخستان في مبنى بعثة الأمم في أستانة إيلين كونكييفيتش رئيسة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في جمهورية كازاخستان.

واستعرضت المسؤولة الأممية العمل الذي يقوم به المكتب في كازاخستان في مجال حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء. وأكدت أن حكومة جمهورية كازاخستان تولي أهمية كبيرة بالمسائل ذات الصلة بتمكين المرأة وتوسيع إمكانياتها في مختلف القطاعات، كما تهتم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى أستانة بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين المرأة.

وأشارت خلال اللقاء عن رغبتها بانضمام دولة الإمارات لأن تكون ضمن الدعم الإقليمي لوسط آسيا في تمكين المرأة الذي دخلت ضمنه دول الاتحاد الأوروبي لدفع عجلة تمكين الجهود المبذولة في هذا المجال.

من جانبها، تناولت هند الطاهري البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، منوهة بالدور البارز الذي تلعبه المرأة في الإمارات في الأصعدة كافة ومشاركتها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.