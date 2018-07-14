الإمارات وجنوب أفريقيا تجددان التزامهما تعزيز العلاقات

المصدر: وام

أصدرت " دولة الإمارات العربية المتحدة " و" جمهورية جنوب أفريقيا " بيانا مشتركا بمناسبة زيارة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للدولة فيما يلي نصه..

" بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قام سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بزيارة رسمية للدولة اليوم.

تشكل هذه الزيارة الأولى لسيريل رامافوزا بداية عهد جديد في مسار العلاقات الثنائية ذات التاريخ الطويل وخطوة مهمة على طريق إثراء وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين.

وجرت لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا لدى وصوله اليوم إلى البلاد مراسم استقبال رسمية وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. و التقي فخامته خلال الزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي.

و احتفالا بمرور مائة عام على مولد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا أكد قادة البلدين التزامهم بفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.

ولتحقيق هذه الغاية أعادت قيادتا البلدين تأكيد التزامهما العميق بمواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية القوية بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات بما في ذلك التعاون في مجال التجارة والنقل وتطوير البنية التحتية والسياحة والتعدين والاستثمار والتعاون الثقافي.

و في إطار دعم هذه الجهود تم عقد ملتقى الأعمال الإماراتي - الجنوب الأفريقى والذي إفتتحه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

و خلال الملتقى أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خططها لاستثمار 10 مليارات دولار أمريكي في قطاعات رئيسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرها و ذللك لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

و رحبت دولة الإمارات بالدور الإيجابي الذي تلعبه جنوب أفريقيا في إطار دعم السلام و الاستقرار في القارة الأفريقية وتعهد الجانبان بالعمل سويا وبشكل وثيق على تعزيز السلام و الاستقرار والازدهار والتسامح في أفريقيا و الشرق الأوسط".