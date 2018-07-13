محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب افريقيا

المصدر: وام

وصل سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم، إلى البلاد في زيارة رسمية الى الدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، حيث عزف السلامان الوطنيان لجنوب أفريقيا ودولة الإمارات، فيما أطلقت المدفعية "21" طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح الرئيس سيريل رامافوزا مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا.

وكان في الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية في أبوظبي ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة ومحش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب افريقيا.

ويضم الوفد المرافق لرئيس جنوب أفريقيا لينديوى سيسيولو، وزير الخارجية والتعاون الدولي ومابيسا ناكولا، وزيرة الدفاع المحاربين القدامى العسكريين وجي تي، وزير الطاقة واللواء بي اتش كيلي وزير الداخلية وجي ماغوانيش، نائب وزير التجارة والصناعة وساد كاتشاليه، سفير جنوب افريقيا المعين لدى الدولة.