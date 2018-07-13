سفيرنا في المنامة يبحث التعاون مع مسؤولين بحرينيين

المصدر: المنامة-وام

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء البحريني، وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات البحرينية الإماراتية، والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.

ورحب مستشار رئيس الوزراء البحريني، بالسفير، وهنأه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله، دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تعتبر نموذجاً يحتذى به، والطموح إلى المزيد من تقوية صلة الترابط الأخوي، وتعزيز ما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في المجالات كافة.

كما التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المنامة، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المستمر بين الطرفين، والذي يعزز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين في المجالات الوطنية والثقافية والمعرفية، والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، التي تخدم مختلف القطاعات.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن سعادته بتعاون ومشاركة المركز مع المراكز والجهات الصديقة في دولة الإمارات، في المشاريع التي تخدم تطوير العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بدور مركز عيسى الثقافي، الذي يعكس الصورة الحضارية الناصعة لمملكة البحرين.

وأكد الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، على أهمية تنمية كل ما من شأنه دعم العلاقات الثقافية الثنائية بين الطرفين وسبل تعزيزها..

وقال إن «العلاقات البحرينية الإماراتية التي اتسمت بالتعاضد التاريخي، تعد نموذجاً راسخاً وقوياً، مروراً بعهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أولى اهتماماً محورياً للقضايا الثقافية والمعرفية المشتركة في مختلف الميادين والمجالات، وعمقت بدورها علاقة التآخي والترابط بين البحرين والإمارات».

زيارة

وقام السفير والوفد المرافق، بزيارة الركن المخصص للكتب والمنشورات الإماراتية بالمكتبة الوطنية، الذي يتضمن حوالي ثلاثة آلاف عنوان، ومن ثم جولة تفقدية، اطلع فيها على فضاءات المركز، من قاعات للمؤتمرات وصالات العرض، وقاعات المكتبة الوطنية، وأبدى إعجابه بالمركز وتجهيزاته، التي تؤهله لتبنّي واستضافة مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية الكبرى، على المستوى المحلي والعالمي.

تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع النقل المواصلات

استقبل المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، حيث جرى استعراض العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، التي تحقق مصالح البلدين الشقيقين.

ورحب الوزير كمال بن أحمد محمد بسفير الدولة، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وجهود قيادتي وحكومتي البلدين، في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في المجالات كافة، خصوصاً في قطاع النقل والمواصلات، وضمن المنظومة المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعاون

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات، وتطوير وتعزيز التعاون الفني إلى المستوى الذي يرقى إلى طموحات قيادتي البلدين.

وأطلع الوزير البحريني، سفير الدولة، على أبرز مشاريع ومبادرات الوزارة، مشيداً بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال المواصلات.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن سعادته بمقابلة الوزير كمال بن أحمد محمد، وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها لتطوير هذا القطاع الهام، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحجم مشاريع التعاون المشترك لما فيه خير الشعبين الشقيقين.