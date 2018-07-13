ميدان ياس باي يفوز بجائزة «التصميم المستدام للعام»

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز ميدان ياس باي، أول ميدان داخلي متعدد الأغراض في أبوظبي، ويجري تطويره حالياً من قبل شركة «ميرال» على جزيرة ياس، بجائزة «التصميم المستدام للعام» خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمباني الخضراء 2018. ويعد ميدان ياس باي جزءاً لا يتجزأ من الواجهة البحرية لياس باي، والذي يغطي مساحة تبلغ 14 مليون قدم مربع.

ويجمع التصميم المتميز للميدان بين السمات المستدامة والثقافية، كما ينطوي على مواد تسمح بمرور نسبة ملائمة من ضوء الشمس مع ميزة العزل الحراري؛ ويساعد في الحد من استهلاك الطاقة. وقد تم تحقيق مستوى استدامة المبنى عبر دمج أنظمة بناء تقلل استهلاك الطاقة والمياه، والتفاصيل المعمارية التي من شأنها توفير 22,4% من الطاقة و28% من المياه.

تصاميم

وقال ب. ر. كيران، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «حصول تصميم ميدان ياس باي على الجائزة، يؤكد التزام الشركة بتصميم مشاريع مستدامة عالمية».