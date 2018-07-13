محمد بن راشد يعتمد قائمة بأشخاص وتنظيمات إرهابية

المصدر: أبو ظبي ـ وام، البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وضمت قائمة من الأشخاص كلاً من: مسعود نيكباخت، وسعيد نجفبور، ومحمد حسن خوادي، ومحمد رضا خدمتي فلدزاجارد، ومقداد أميني، وفؤاد صالحي، بينما ضمت التنظيمات الإرهابية: «راشد للصرافة»، و«جهان أراس كيش»، و«خدمتي وشركاؤه». كما أصدر سموه قرارين في شأن الحج والعمرة، والزراعة المجتمعية.

وحظر القرار الأول على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المـقاولة وتنظــيم حج البدل أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. ونص القرار الثاني على استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي.