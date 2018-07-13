1000 مراجعة لعيادة النساء في مستشفى الجامعة بالشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة أمينة محمد سعدي أخصائي أول أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجامعة بالشارقة أن قسم النساء والولادة استقبل خلال الـ6 أشهر الماضية عبر 9 عيادات 1000 مراجعة، جميعهن قدمت لهن العلاجات المناسبة كل حسب حالتها.

كما أجرى القسم في الفترة ذاتها 300 عملية جراحية مختلفة، منها عمليات الحمل وعمليات الإسقاط المتكرر والحمل خارج الرحم وعمليات الأورام والولادات القيصرية، كما أن كافة غرف الولادة مزودة بأحدث وسائل الراحة والتواصل، لافتة إلى أن قسم النساء والولادة بالمستشفى يقدم خدمات عديدة للنساء والحوامل، منها علاج حالات العقم والالتهابات المتكررة والعناية بالحوامل حتى مرحلة الولادة.

كما أن عدد الولادات في تزايد مستمر، حيث يبلغ عددها في الشهر 100 حالة ولادة، وخلال الـ6 أشهر الماضية شهد القسم 600 حالة ولادة، وأن كل طبيبة تشاهد في اليوم ما بين 18 ـ 20 مريضة من خلال 10 طبيبات وأخصائيات، كما يعمل بالقسم 25 ممرضة من ذوات الخبرات والكفاءات العالية.

تطورات

وقالت إن هناك تطورات عديدة حدثت في قسم الولادة خلال السنوات الماضية، منها متابعة حالات الإخصاب والعقم وإجراء العمليات المعقدة، ومتابعة الحالات الدقيقة للمراجعات وعمليات نقل الدم، وتقديم خدمات التخدير وتزويد المختبرات بأحدث التقنيات.

إضافة إلى توفير التطعيمات لسرطان عنق الرحم، مبينة أن هناك حالات ولادة تأتي إلى المستشفى من غير مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولى لمتابعة الحمل، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الأم وعلى الجنين.

لأن التاريخ الصحي للأم لم يكن معلوماً، ناصحة كافة الأمهات الحوامل بضرورة المراجعة الدورية لمراكز الرعاية الصحية حتى لا يتعرضن لمضاعفات قد تعرضهن إلى الخطر، إضافة إلى متابعة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لتحاشي التشوهات في الأجنة.

فحص دوري

وقالت الدكتورة أمينة إن كافة المراجعات لعيادات الولادة من الحوامل بالمستشفى الجامعي يجرى إليهن فحص دوري لمرض سرطان عنق الرحم في سن ما بين 21 و60 عاماً.

وأن ذلك الفحص المبكر يساعد كثيراً على تقليل نسب الإصابة بذلك المرض، مبينة في الوقت ذاته أن هناك حوامل يصبن بالسكر والذي في الغالب ترجع أسبابه إلى الجينات الوراثية وعدم الحركة وعدم ممارسة الرياضة، ما يؤدي إلى السمنة التي تؤدي إلى إصابة المرأة الحامل بسكري الحمل.

كما أن فحص السكري في الأسبوع السادس من الحمل يعد ضرورياً، لافتة في الوقت ذاته إلى أن سكري الحمل يعد من أخطر الأمراض التي تعانيها المرأة الحامل في الدولة، حيث تصاب بالمرض عندما تصل إلى الأسبوع الـ24 من الحمل.