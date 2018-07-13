«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع «فويث» الألمانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيسي، وفداً رفيع المستوى من شركة «فويث» الألمانية والمتخصصة بمجموعة واسعة من الأنظمة والمنتجات والخدمات التي تخدم خمسة أسواق هامة تشمل الطاقة والنفط والغاز والمواد الخام والنقل والآليات في جميع أنحاء العالم، ترأسه الدكتور ليوبولد هنينجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فويث هايدرو».

وضم كلاً من ورد لوفن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط قسم الطاقة والنفط والغاز، وهيوبرت جيسبيرجر، مدير المبيعات، ومنصور يحيى، مدير خدمات المبيعات- قسم الطاقة والنفط والغاز. وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في قطاعي الطاقة والمياه، وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية.

تجارب

ورحب سعيد محمد الطاير في بداية الاجتماع بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين والذي يأتي ضمن حرص الهيئة على تبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمياه، حيث تعمل الهيئة للارتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة.

مشاريع

واستعرض الطاير أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إطار تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وأعرب وفد «فويث» عن رغبته في المشاركة في مشروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي.