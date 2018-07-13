«أبطال عام زايد» يطلعون على مهام مركز القيادة في العين

المصدر: أبوظبي-البيان

اطلع المشاركون في الدورة الثانية من برنامج أبطال شرطة الغد 2 (أبطال عام زايد)، الذي تنظمه شرطة أبوظبي، على مهام مركز القيادة والتحكم بمنطقة العين.

وتعرفوا إلى آليات العمل بالمركز، الذي يتبع لإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، وجهوده في تطبيق ممارسات متطورة، بالاستعانة بأحدث الأجهزة والتقنيات لاستقبال المكالمات على هاتف الطوارئ 999، وتوجيه الدوريات إلى مواقع الحوادث، بالتنسيق مع دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ وطيران شرطة أبوظبي والتدخل السريع.

ويشارك في البرنامج أكثر من 170 طالباً وطالبة من المواطنين ، في مقر إدارة مدارس الشرطة في العين، وفي كلية الشرطة ومركز التربية الرياضية في أبوظبي، ويستمر لمدة شهر.