استعراض تجربة دبي في التعليم الطبي والرعاية

المصدر: دبي - البيان

شاركت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بالدكتورة ديما كمال عبد المنان العميد الإكلينيكي بقسم العمادة السريرية في الهيئة، واستشارية الغدد الصماء بمركز دبي للسكري، في فعاليات مؤتمر التعليم الطبي الذي نظمته جامعة هارفارد بولاية ماساتشوستس في بوسطن خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس عشر من شهر يونيو الماضي بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء في المجال الصحي والتعليم الطبي.

حيث استعرضت الدكتور عبد المنان خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار: «الابتكارات الرائدة في التعليم والرعاية الصحية» تجربة دبي المتميزة في هذا المجال واهتمامها بمخرجات التعليم الطبي والبرامج التدريبية لتعزيز القدرات الطبية لكوادرها البشرية، وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة على مستوى العالم وبما يساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى في المنشآت الصحية.

نجاحات

وأشارت الدكتورة عبد المنان الى النجاحات التي حققتها هيئة الصحة بدبي في مجال تطوير منظومتها الصحية، واستغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لوضع الحلول الذكية لخدمة المرضى، لافتة الى حزمة المشاريع الذكية التي تتبناها الهيئة مثل مشروع الملف الطبي الشامل للمرضى «سلامة» .

كما ترأست الدكتورة عبد المنان إحدى الجلسات العلمية للمؤتمر والتي ناقشت العديد من المشاريع المتعلقة بإيجاد الحلول الذكية لتحديات الأنظمة الصحية في عدد من بلدان العالم المشاركة في المؤتمر .

كما ركز المؤتمر على الابتكارات في المجال الطبي، وأهمية تبني المؤسسات الصحية للأنظمة والحلول الذكية التي تخدم المرضى وتضمن لهم رحلة استشفاء متميزة ضمن إجراءات سهلة وميسرة تحقق رضاهم وتفوق مستوى توقعاتهم.

وأكدت الدكتورة عبد المنان على أهمية هذا المؤتمر العالمي الذي شارك به نخبة من أساتذة الطب المتميزين بجامعة هارفارد مثل أستاذ إدارة الأعمال البروفيسور كلايتون كريستنسن، المشهور عالميا بأسلوبه في التدريس، ومؤلف كتاب (وصفة المبتكر) الأكثر مبيعًا في العالم والذي أهدى نسخة منه لمعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي تقديراً لجهود معاليه في دعم الابتكارات والتعليم الطبي المستمر في إمارة دبي.

ثقة عالمية

قالت الدكتورة ديما عبد المنان: إن دعوة هيئة الصحة بدبي للمشاركة في هذا المؤتمر الطبي المتخصص كأول مؤسسة صحية على مستوى الامارات يعكس الثقة العالمية بهيئة الصحة بدبي وبتجاربها الناجحة في مجال التعليم الطبي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بمختلف منشآتها الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي.