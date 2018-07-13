«خبير التميز المؤسسي» دورة تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مساء أمس الدورة التدريبية «خبير التميز المؤسسي» التي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام بفندق كونراد في دبي.

والتي نظمها المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين والمنظمة الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للقيادة والإدارة في سويسرا، بمشاركة عدد من الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص إلى جانب المشاركة الخليجية والعربية من خارج الدولة.

وافتتح الدكتور عدنان أبوعودة المدير العام للمعهد العربي للمحاسبين والقانونيين فعاليات الدورة والتي تحدثت فيها الدكتورة سلام العيسى مستشارة التميز والتطوير المؤسسي مدربة البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر بشرية متخصصة وتحويلهم إلى خبراء في التميز الحكومي.

رؤى

وأكدت الدكتورة سلام العيسى أن البرنامج التدريبي سلط الضوء على التميز في تحقيق أحلام ورؤى ليس لها حدود وقالت إنه يجب أن يترسخ لدى العاملين في المؤسسات الحكومية قناعات أكيدة بمدى أهمية التميز على صعيد تحقيق رضى المتعاملين وتقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتنسجم مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة التي تسعى لتحقيقها.

مشيرة إلى أن ذلك لا يتحقق إلا بمزيد من التدريب والتأهيل المستمر؛ الأمر الذي يسعون بدورهم إلى تنفيذه عبر تنظيم دورات وبرامج تدريبية مما سيساهم في فرز مخرجات على درجة عالية من الإعداد والتأهيل.

تخصصات

من جهته، أكد الدكتور عدنان ابو عودة أن التخصصات الدقيقة أصبحت هي المطلب الرئيسي في الدولة والتي من خلالها يمكن الوصول إلى التميز والنجاح، مضيفاً إن الإبتكار والإبداع والتميز أساس التطور في الإمارات، ما جعل المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين يقتدي بنهج الدولة ويحرص على المساهمة في نشر ثقافة التميز.

بدوره، أكد حسن كميل نائب المدير العام لشؤون التسويق وريادة الأعمال في المعهد، أن أهم أهداف البرنامج هو الارتقاء وتحسين المستوى الوظيفي والتميز المؤسسي لدى موظفي المؤسسات ومن هنا جاء البرنامج مخصصاً في تعزيز فكرة التميز واكتشاف الخبراء الموهوبين في المؤسسات.