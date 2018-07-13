«صحة أبوظبي» تحذر من منتجي تجميل يحتويان على مواد خطيرة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

تتواصل دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية لمنع بيع وتداول منتجات تستخدم في التجميل وتفتيح البشرة، تحتوي على مادتي الزئبق السامة، والهيدروكينون.

وحذرت الدائرة من استخدام منتج «Aneeza Saffron cream»، الذي يستخدم لتفتيح البشرة والقضاء على التبقعات، ويتم بيعه في العديد من المحال التجارية في إمارة أبوظبي.

مشيرة إلى أن نتائج التحليل المختبرية أثبتت احتواء المنتج على نسب مرتفعة من مادة الزئبق، التي تشكل خطراً كبيراً على الصحة، لاسيما في فئات معينة من الناس، كالأطفال والنساء الحوامل الأكثر تأثراً بالآثار السمية للزئبق، وتشمل أعراضه الإصابة بالغثيان وآلام البطن والقيء وتشنجات العضلات والإسهال وتشوهات القلب وفقر الدم ومشكلات في الكبد والجهاز الهضمي.

كما حذرت الدائرة من استخدام منتج آخر غير مصرح به «Goree Buauty Cream »، يستخدم لتفتيح البشرة والتخلص من التبقعات الجلدية، ويتم بيعه في المحال التجارية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن نتائج التحليل المخبري أثبتت احتواء هذا المنتج على مادة الهيدروكينون غير المعلن عنها، ووجود نسبة مرتفعة من الزئبق.

وأوضحت دائرة الصحة أن مادة الهيدروكينون مادة دوائية تستخدم لعلاج مشكلات البشرة، ولكنها لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية، ويقتصر بيعها في الصيدليات فقط، لأن المادة تتسبب باحمرار شديد في الجلد، والحرق والإحساس بالوخز والجفاف وتشقق الجلد وخروج سائل من الجلد، وتلون الجلد غير المنتظم.

وأوصت الدائرة بعدم استخدام هذه المنتجات، والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بجودة المنتجات الصيدلانية أو حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذه المنتجات على برنامج اليقظة الدوائية.

وبلغ عدد مستحضرات التجميل المغشوشة ضمن القائمة المحظورة لدى الدائرة 99 منتجاً، هي عبارة عن كريمات للبشرة وتجميل العيون، ثبت غشها بمواد خطيرة وسامة، مثل الزئبق والرصاص بحدود عالية عن الحد المسموح به في المواصفات القياسية الخليجية رقم (2009/ GSO).

فضلاً عن احتواء بعضها على مادة الفورماليهايد «جليكول الميثلين»، التي تطلق مستويات خطيرة من المواد الكيماوية الضارة في الهواء، ومادة البروستاجلاندين الأيزوبوبيل، الموجودة في مساحيق تجميل العينين التي تسبب خفض ضغط العين، إضافة إلى بعض المستحضرات التي تحتوي على مادة الكبريت.