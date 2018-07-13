بلدية مدينة دبا الحصن تطلق مبادرة «سقيا الطير»

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أطلقت بلدية مدينة دبا الحصن مبادرة (سقيا الطير) ضمن مبادراتها التي تنفذها في «عام زايد» وذلك في إطار سعيها المستمر ومسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها التي تقوم بها في العمل الإنساني.

شارك في المبادرة - التي شملت توزيع أكثر من 250 سقاية في جزيرة الحصن وشارع الكورنيش والحديقة العامة وحديقة الشاطئ والشارع الدائري - موظفو وموظفات بلدية مدينة دبا الحصن إيماناً بالعمل المؤسسي لخدمة المجتمع.

حماية

وقال طالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن إن هذه المبادرة هي امتداد لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعة فوجود عدد كبير من الطيور النافقة خلال فترة الصيف وعدم وجود أماكن للشرب دفع إلى إطلاق هذه المبادرة لما لها من مردود بيئي مهم.