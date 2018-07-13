«دبي مدينة الأحلام» سلسلة جديدة من «شوف البيان»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت صحيفة «البيان» سلسلة جديدة من الفيديوهات التي تعكس المكانة العالمية الراسخة لمدينة دبي على الساحتين الإقليمية والعالمية في مجالات مختلفة.

وحملت 5 فيديوهات جديدة من إنتاج «شوف البيان»، موقع البيان الخاص بنشر الفيديوهات، اسم «دبي مدينة الأحلام»، مستوحية إياه من الوسم الذي شهد انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وإضافة إلى الفيديو الترويجي للسلسلة، يركز فيديو بعنوان «أين في العالم؟» على نهضة البناء والتجارة في المدينة في ظل بيانات حديثة أشارت إلى أن المدينة تشهد تأسيس شركة جديدة كل 5 دقائق، وهو رقم غير مسبوق في العالم.

بينما يركز فيديو ثان بعنوان «دبي تملأ عناوين صحافة العالم» على مقالات حديثة ظهرت في الصحافة العالمية الأميركية والبريطانية والفرنسية تشيد بالتطور المذهل الذي أحدثته المدينة في المجالات العلمية والفنية، والتي أفردت لها مساحات كبيرة على شاشات مرموقة ومعروفة بمصداقيتها.

كما شبكة «سي إن إن» الإخبارية. بينما يتحدث الفيديو الرابع عن «مدينة الأحلام» التي يرغب الناس من مختلف القارات بأن يقضوا ولو أياماً معدودات في أحد فنادقها في المدينة أو منتجعاتها على الشاطئ، وزيارة مراكز التسوق فيها والمرافق الترفيهية.

وإلى جانب السلسلة الشيقة الجديدة يستمر موقع «شوف البيان»، الذي يضم أكثر من 2500 فيديو يعكس توجهها، نمط الحياة المتطور والمنفتح في الإمارات، بنشر حلقات جديدة من «الأنيميشن» الذي يطرح قضايا وملفات وينشر بيانات جدية ومركبة بأسلوب سهل ومحبب ومقرب من ذائقة الجمهور.

وحازت فيديوهات «شوف أنيميشن» مؤخراً على رواج كبير، وتميزت باحترافيتها التي تؤكد مكانة البيان في ابتكار المحتوى الأصيل المرتبط بقضايا الإمارات ودبي.

وتروج فيديوهات «شوف البيان» على أكثر من 6 منصات يومياً، تضم الموقع الإلكتروني، ويوتيوب، وتويتر، وسناب شات، وفيسبوك، إضافة إلى قناة انستغرام التلفزيونية التي استحدثت في الفترة الماضية.