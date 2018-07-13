«الوطني» يشارك في اجتماع «أمناء البرلمانات العربية»

المصدر: القاهرة - وام

شاركت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر السنوي السادس لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي بدأت أمس الأول في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة لمناقشة تعزيز قدرات الصياغة التشريعية.

وتم خلال المؤتمر - الذي يمثل الأمانة العامة فيه الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة - المصادقة على مشروع الميزانية المالية للعام الجاري 2018 واعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي لنشاط الجمعية للعام الماضي 2017 بجانب تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية والنظر في طلبات مقدمة للانضمام للجمعية.

صياغة تشريعية

وقال الدكتور جابر محمد الزعابي: إن المؤتمر يناقش عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها موضوع خاص بتعزيز قدرات الصياغة التشريعية الذي يعبر بوضوح عن مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية في تطوير الأداء التشريعي لأمانات البرلمانات العربية.

وأشار إلى أن أحد الأساسيات المهمة لتحديث وتطوير التشريعات هو كيفية تطوير قدرات الصياغة التشريعية والذي سينعكس إيجابياً على جودة وكفاءة القوانين وسيعمق مفهوم سيادة القانون ما يؤدي إلى تحقيق مفهوم الحكم.

وأضاف الزعابي أنه تم خلال الاجتماع قبول عضوية مجلس الدولة في سلطنة عمان ممثلة بالدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة إضافة إلى إعادة انتخاب علام علي الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي رئيساً للجمعية لفترة رئاسية أخرى فضلاً عن اطلاع الحضور على تقرير النشاط السنوي للجمعية 2017.