«معاً لنسعدهم» فعالية للأطفال المصابين بالتوحد

المصدر: أبوظبي - وام

نظم برنامج تكاتف - التابع لمؤسسة الإمارات - بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد ومركز نيو إنغلاند فعالية مجتمعية خاصة للأطفال المصابين بالتوحد وعائلاتهم تحت شعار «معاً لنسعدهم» .

وذلك في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.واشتملت الفعالية على العديد من الأنشطة والألعاب المختلفة للأطفال وعائلاتهم، فيما أتاحت الفعالية للمتطوعين التواصل بشكل مباشر مع الأطفال المصابين بالتوحد للرفع من روحهم المعنوية والتأكيد على إشراكهم ودمجهم في كل جوانب الفعالية.

رؤية

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات إن تواجد الأطفال في هذه الفعالية هو انعكاس حقيقي لرؤية قيادة الدولة الرشيدة التي تهدف إلى تثقيف وتوعية الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات بأهمية المساواة وإشراك جميع فئات المجتمع بدون استثناء وهي امتداد لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت اهتمام مؤسسة الإمارات بتضافر الجهود على جميع الأصعدة لتعزيز التضمين والإدماج الشامل للجميع وخاصة الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع وضمان حصولهم على الدعم اللازم للمشاركة الكاملة في المجتمع.

وتقدمت الحبسي بالشكر للشباب المتطوعين الذين لم يدخروا جهداً في المشاركة التطوعية على مدار العام سواء داخل حدود الدولة أو خارجها رافعين راية الإمارات خفاقة.