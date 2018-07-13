شرطة دبي تبحث التعاون مع مستشفى برمنغراد في تايلاند

المصدر: دبي-البيان

استقبلت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي وفداً من مستشفى برمنغراد الأميركي في تايلاند، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من موظفي شرطة دبي وذويهم في المملكة التايلاندية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدم.

ورحّب المقدم الدكتور محمد حسن الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بالوفد الزائر برئاسة الدكتور نيبات كولا بكاو، المدير الأعلى لمكتب التنسيق الطبي في المستشفى، وبحضور كل من الرائد عبدالله اللنجاوي، رئيس قسم شؤون العلاج، والملازم أول خالد عبدالله، رئيس قسم التدقيق وإدخال الفواتير.

وأكد المقدم الجناحي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للشؤون الإدارية على تقديم خدمات علاجية متميزة وراقية تنال رضا الموظفين وذويهم، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تفعيل وتقوية أواصر التعاون والشراكة مع الجهات الطبية في تايلاند بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بعلاج مرتب القوة وذويهم، وسبل تطوير العمل المشترك بما يؤدي لتقديم خدمات علاجية متميزة لمرضى القوة، حيث تمت مراجعة جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتركيز على أهمية توفير خدمات ذات جودة عالية للمرضى مثل الاستقبال في المطار، ونقلهم من مقار سكنهم إلى المستشفى عند موعد الطبيب الأول، وكذلك تقديم خدمة تعديلات حجوزات السفر من قبل المستشفى.