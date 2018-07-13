«مواصلات الإمارات» تطلع وفداً من «كهرباء دبي» على تجربتها في السلامة

المصدر: دبي –البيان

استقبلت مواصلات الإمارات وفداً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، زار المؤسسة بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي يتم تطبيقها في المجالات المختلفة لاسيما المرتبطة بالسلامة وخفض نسبة الحوادث المرورية، وتحفيز السائقين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وكان في استقبال الوفد الزائر خالد شكر مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، وعبدالرحمن الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي، فيما ترأس وفد ديوا حميد العوضي نائب مدير أول إدارة المركبات، وضم اللقاء عدداً من المختصين من الجانبين.

شراكة

وقال خالد شكر: إن الزيارة تؤكد عمق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الطرفين في مجال تطبيقات السلامة، وبما يحقق توجهات الدولة خاصة في مجال سلامة مستخدمي الطريق، وتبادل الخبرات التي تسهم في تحفيز السائقين للتقيد والالتزام بالتشريعات والأنظمة المرورية، مؤكداً على جهود مواصلات الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة التي تضمن أمن وسلامة المتعاملين وتحقق سعادتهم.

وجرى خلال اللقاء تقديم عروض مرئيّة تخص إجراءات وأنظمة السلامة المطبقة في المؤسسة وفق أعلى المعايير والتي ساهمت في خفض نسبة الحوادث المرورية، واستعراض المشاريع والمبادرات النوعية المتبعة لتحفيز السائقين من خلال «برنامج النقاط البيضاء» والمعني بتكريم سائقي المؤسسة نظير حرصهم وامتيازهم في أداء مهامهم الوظيفية والتزامهم بالسلوك المهني المتميز، وتقيّدهم بأنظمة السلامة والقواعد المرورية المعتمدة، وخلو سجلاتهم من أية حوادث أو مخالفات مرورية أو ملاحظات إدارية أو ميدانية.