دورة تأهيلية لـ 43 لاجئة سورية بدعم من «الشارقة الخيرية»

المصدر: بيروت - وام

شهد حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى بيروت، حفل تخريج 43 أرملة من اللاجئات السوريات في لبنان اللاتي خضعن لدورة مهنية في تمكين المرأة أقيمت بدعم من «جمعية الشارقة الخيرية».

وكان قد تم التعاون مع مؤسسة تمكين المرأة في بيروت التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان لمدّ هؤلاء النساء على مدار 4 أشهر بحرفة من أجل تأمين قوتهن اليومي من خلال تعليمهن أصول الخياطة، حيث تم تسليم ماكينة خياطة لكل منتسبة.

وأثنى الدكتور خالد قباني، المدير العام لمؤسسة تمكين المرأة في بيروت، على هذه المبادرة الخيّرة التي تسهم في مساعدة النساء كوسيلة فعّالة لبناء المجتمع.. مشيداً بمكرمات الإمارات دولة الخير والعطاء، خاصة أنها تعزز مبدأ المساواة وصون الحقوق والحفاظ عليها.

ونوّه في كلمة له خلال الحفل - الذي حضره أعضاء فريق التدريب - بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، والبصمة الإيجابية التي تتركها لاسيما أنها لا تعتمد سياسة التفرقة والتمييز. ولفت الدكتور قباني إلى المساعدات الإماراتية التي تم تقديمها والدعم المستمر، خاصة أن الجهود المبذولة تعزز الدور المجتمعي للمرأة وتمكّنها من لعب الدور الذي تطمح به خاصة في إعالة أفراد أسرتها.

وأعرب المدير العام لمؤسسة تمكين المرأة في بيروت عن شكره لدولة الإمارات قيادة وشعباً ولجمعية الشارقة الخيرية ومنتسبيها، متمنياً أن تبقى المساعدات الإماراتية في الطليعة والتميّز دائماً لأنها تشكل فخراً لكل الدول العربية.من جهته شكر السفير الشامسي القائمين على مؤسسة تمكين المرأة في بيروت، وقال إن المرأة عماد المجتمع وشريك أساسي في النهضة والتطور والعمران.

ومن هنا كانت رؤية الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لتوفير كل الدعم للمرأة ومساعدتها لتكون عنصراً فعالاً في مجتمعها. وأضاف أن «هذا التخرج الذي نشهده يأتي تزامناً مع احتفالات الإمارات بـ«عام زايد» القائد المؤسس الذي أنصف المرأة وأدرك دورها وأهميتها كي تنطلق وتوظف مهاراتها وقدراتها في خدمة أسرتها ومجتمعها».وفي ختام الحفل تم تسليم الشهادات إلى المنتسبات وتقديم جوائز تذكارية.