وفد «مجلس الجودة والمطابقة» يطلع على تجربة شرطة أبوظبي في الابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تجربة شرطة أبوظبي في مجال الجودة والابتكار واستشراف المستقبل.

وتعزز الزيارة التعاون المشترك والاطلاع على أحدث مشاريع الجودة ومعايير التميز الوظيفي وأفضل الممارسات التي تطبقها شرطة أبوظبي ضمن مراحل بناء مئويتها 2057.

وزار الوفد برئاسة عبد الله عبد الله الخوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي والتقى المقدم جاسم محمد الهرمودي مدير إدارة الجودة والتميز والمقدم سليمان محمد الكعبي مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل.

وأكد المقدم الهرمودي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يعد شريكاً لها في رسم الصورة المستقبلية للجودة في إمارة أبوظبي من خلال تطبيق معايير ومتطلبات التميز العالمية عبر التطوير المستمر لمخرجات العمل المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات حكومية على أعلى مستوى من القيم والإيجابية.

من جهته قال المقدم الكعبي: إن مئوية شرطة أبوظبي 2057 تعزز سياسة حكومة الإمارة في التخطيط الاستراتيجي المثالي ومواءمة مشاريعها وانسجامها مع مئوية حكومة دولة الإمارات 2071 ومنهجيتها في التطوير واستراتيجية الذكاء الاصطناعي على نحو يعكس رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع.

حضر اللقاء الرائد الدكتور فيصل الكعبي نائب مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل وعدد من الضباط والموظفين من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.