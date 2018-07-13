«صيف بلا حوادث» معرض توعية لشرطة أبوظبي في «دلما مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت شرطة أبوظبي معرضاً تثقيفياً في مركز دلما مول التجاري بأبوظبي ضمن حملتها تحت شعار «صيف بلا حوادث» 2018.

وشاركت في فعاليات المعرض الذي نظمته مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية: مديرية الخدمات الطبية.

ومديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية ومديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، وإدارة التفتيش الأمني بقطاع شؤون الأمن والمنافذ وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وإدارة الدفاع المدني-أبوظبي، وعدد من الشركاء الخارجيين منها مجلة ماجد، ومواصلات الإمارات، وشركة المسعود برجستون التي قدمت توعية حول سلامة الإطارات.

واشتمل المعرض على تطبيقات وبرامج مجتمعية والتعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وتقديم نصائح طبية حول الوقاية من أمراض الصيف وحوادثها، والتوعية بمخاطر المخدرات، وفحوص طبية مجانية، وعروض للكلاب البوليسية، والتوعية بسلامة الإطارات، إضافة إلى مسرح تثقيفي مروري، ومرسم للأطفال، وتوعية مجتمعية.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن المعرض ركز على توجيه رسائل شاملة للأسر في إطار منهجية التواصل المجتمعي واللقاءات المباشرة مع الجمهور لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة خلال الصيف والحد من الحوادث الصيفية.