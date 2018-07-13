شرطة رأس الخيمة تناقش نتائج معيار العمليات في اجتماع القيادة العليا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العليا السابع للعام الجاري 2018، بحضور أعضاء فريق لجنة القيادة العليا.

وناقش الاجتماع نتائج معيار العمليات عن الربع الثاني لعام 2018م، وعرض ومناقشة نتائج المؤشرات الوطنية والإستراتيجية ونتائج المبادرات الإستراتيجية للربع الثاني من 2018م، في الإدارة العامة للعمليات المركزية.

كما تم مناقشة نتائج نظام الشكاوى والمقترحات خلال الربع الثاني من 2018م، ونتائج خطة الاتصال والعصف الذهني عن النصف الأول لعام 2018م، واستعراض نتائج استطلاع الرأي عن رضا المتعاملين عن عام 2017م، ومقارنتها مع مستهدفاتها لعام 2018م.

ووجّه بضرورة الالتزام بتطبيق معيار العمليات، وتقديم أفضل المؤشرات ضمن إطار المستهدفات الإستراتيجية المعتمدة .